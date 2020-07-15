В Москве арестовали предполагаемого нового серийного отравителя

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Мамиконяна, который подмешал снотворное в спиртной напиток мужчине и ограбил его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Злоумышленник был арестован на два месяца по статье «Разбой».

Ранее стало известно, что у 21-летнего приезжего неизвестный похитил телефон и золотую цепочку, когда тот был без сознания. Полицейские установили, что злоумышленник подошел к потерпевшему возле бара на Покровке и предложил выпить. После употребления алкоголя молодой человек потерял сознание.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 54-летний Мамиконян.

В прошлом году по схожей схеме действовал другой серийный отравитель — уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Он угощал на Чистых прудах людей сладкой газировкой со снотворным, а потом обворовывал жертв.

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