Врач оценила состояние выписанных добровольцев испытаний вакцины от COVID-19

Первые добровольцы испытаний вакцины от коронавируса получили иммунитет и довольные уехали домой. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина, передает РИА «Новости».

«Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса. Поэтому мы со спокойной душой, совестью отпускаем их домой, к родным, близким, к семьям, к их работе», — уточнила Волчихина.

Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации участникам испытаний придется на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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