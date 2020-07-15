Названы различия между советскими и современными подростками

Ученые Психологического института Российской академии образования провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст исследования.

По словам ученых, самая большая разница между советскими и современными подростками заключается в степени ответственности. Нынешние школьники предпочитают перекладывать ее на других.

Помимо этого, современные школьники более амбициозны и имеют многочисленные личные желания, в то время как желаний для ближайшего окружения у них значительно меньше.

По мнению экспертов, альтруистичность советских подростков объясняется влиянием массовой идеологии другого социально-экономического строя.

Кроме того, более 40% опрошенных современных подростков предпочитают жить в настоящем «здесь и теперь», они рассматривают свой нынешний возраст как мораторий на принятие «взрослых» решений, к которым они не готовы.

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