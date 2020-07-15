В Москве зафиксировали еще 628 случаев коронавируса

В Москве выявили 628 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по коронавирусу.

Всего в столице было выявлено 231 270 случаев COVID-19, выздоровели 167 810 человек, умерли 4234.

Общая доля выздоровевших от коронавируса за весь период пандемии составляет 73%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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