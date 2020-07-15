Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

В результате столкновения двух поездов в чешском городе Чески Брод погиб один человек, не менее 35 получили травмы, передает «Интерфакс».

Отмечается, что погиб машинист одного из поездов.

По словам министра транспорта республики Карела Гавличека, авария могла произойти из-за того, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал семафора.

В настоящее время движения по этому участку трассы нет.

Известно, что это уже пятое железнодорожное происшествие в Чехии за месяц.

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