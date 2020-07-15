Каждый третий ребенок во Флориде заразился коронавирусом
В американском штате Флорида каждый третий ребенок заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что всего в штате тестирование на COVID-19 прошли 54 022 человека в возрасте до 18 лет.
Согласно педиатрическому отчету Флориды по коронавирусу от 10 июля, из общего количества тестирований 16 797 оказались положительными (31%).
В июне текущего года Американская академия педиатрии (AAP) заявила, что у детей и подростков меньше всего проявляются симптомы, в том числе тяжелые, вызванные COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 3 431 574 случая коронавирусной инфекции. Скончались 136 466 человек, вылечились — 1 049 098.
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