Мужчина разгромил 30 памятников на кладбище под Челябинском

Мужчина под Челябинском повредил 30 памятников на кладбище, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщение о повреждении памятников поступило 13 июля в дежурную часть отдела МВД России по Копейску.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Старокамышинский.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали местного жителя 1992 года рождения.

«Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на местное кладбище и в хаотичном порядке начал ломать памятники. Чем обусловлены его действия, молодой человек пояснить не может», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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