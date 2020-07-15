Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1844 человека
В Москве от коронавируса вылечились еще 1844 человека. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента», — заявила она.
Всего в Москве от коронавируса вылечились 167 810 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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