Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1844 человека

В Москве от коронавируса вылечились еще 1844 человека. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента», — заявила она.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 167 810 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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