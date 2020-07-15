В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение о переносе поддержали шесть членов совета, против выступила одна его представительница. В итоге предложение было принято.

Ранее в ходе протестов по переносу монумента житель Ситки Николас Галанин назвал Баранова «исторической фигурой, ответственной за убийство, порабощение, изнасилования».

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