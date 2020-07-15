Два поезда столкнулись в Чехии

Рядом с чешской столицей Прагой столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали десятки пассажиров, передает Associated press со ссылкой на местные власти.

Чешская железнодорожная инспекция сообщает, что инцидент случился у станции Чески-Брод к востоку от Праги.

Согласно поступившим данным, пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав.

В региональной службе спасения рассказали информагентству, что ранеными могут быть до 60 пассажиров. Пострадавших уже госпитализировали.

В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.

Причины аварии устанавливаются.