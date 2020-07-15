Более десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили 11 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 01.55 мск, в Домодедово отменено семь рейсов, а два — задержано.

При этом во Внуково отменено два рейса.

Данных о задержках и отменах в Шереметьево и Жуковском не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.