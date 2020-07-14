МЧС направило дополнительные силы для тушения пожара в Долгопрудном
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Подмосковное МЧС наращивает силы для тушения мощного пожара на обувном складе в Долгопрудном, площадь пожара составляет около 6,5 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«На месте вызова работают 27 человек и девять единиц техники. Идет наращивание группировки», — заявили в пресс-службе.
Информация о пожаре поступила спасателям около 22.00 по мск. Возгоранию присвоен второй рейтинг сложности.
По данным источников агентства, у здания обвалилась кровля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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