МЧС направило дополнительные силы для тушения пожара в Долгопрудном

Подмосковное МЧС наращивает силы для тушения мощного пожара на обувном складе в Долгопрудном, площадь пожара составляет около 6,5 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На месте вызова работают 27 человек и девять единиц техники. Идет наращивание группировки», — заявили в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила спасателям около 22.00 по мск. Возгоранию присвоен второй рейтинг сложности.

По данным источников агентства, у здания обвалилась кровля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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