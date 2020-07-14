Власти ХМАО объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
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Власти Ханты-Мансийского автономного округа объявили на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за обширных лесных пожаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.
«В соответствии с документом режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа, сегодня, 14 июля», — заявили в департаменте.
Также правительство ХМАО дополнительно выделило региональным спасателям 51,9 млн рублей на аренду вертолетов для эффективного тушения огня и переброски специалистов в труднодоступные районы.
В настоящее время в регионе горят леса на площади более 5,5 тыс. гектаров.
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