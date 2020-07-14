В Азербайджане коронавирусом заразились свыше 25 тысяч человек

В Азербайджане медики с начала пандемии зафиксировали более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 319 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

По последним данным, число заразившихся достигло 25 113, что составляет 0,2% от всего населения страны.

Доля смертности от всех заболевших на сегодняшний день составляет 1,2%. Выздоровели 16 150 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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