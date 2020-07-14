ЕС исключил из списка безопасных для въезда стран Сербию и Черногорию

Власти ЕС обновили список безопасных стран, граждане которых могут въезжать на территорию союза в условиях пандемии коронавируса, исключив из него Черногорию и Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», — сказал собеседник агентства.

Официальное заявление о данном решении будет опубликовано в до конца дня, отметил источник.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств, в числе которых появились Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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