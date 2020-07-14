К воспитанию детей смогут привлекать родственников без регистрации их полномочий
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Глава временной комиссии СовФеда по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что родственников смогут привлекать к воспитанию детей без соответствующего оформления полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что сенаторы внести в Госдуму поправки, которые гарантируют данное право для родителей.
«Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей», — заключила Мизулина.
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