К воспитанию детей смогут привлекать родственников без регистрации их полномочий

Глава временной комиссии СовФеда по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что родственников смогут привлекать к воспитанию детей без соответствующего оформления полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что сенаторы внести в Госдуму поправки, которые гарантируют данное право для родителей.

«Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей», — заключила Мизулина.

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