У приезжающих в санатории не будут требовать справки о COVID-19

Приезжающих в санатории туристов освободили от требования предъявлять справки о сдаче анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данное решение вынес Минздрав России.

Так, изменение было внесено в приказ 198н абзац 4. Ранее туристы должны были получить COVID-отрицательный результат анализов, которые необходимо было сдать не менее, чем за два дня до отъезда.

Теперь приезжающие обязаны предъявить только справку, подтверждающую отсутствие контактов с зараженными коронавирусом в течение двух недель до отъезда. Справку необходимо получить не менее, чем за три дня до поездки.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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