Следствие запросило сроки для фигурантов «Нового величия»

Гособвинение в суде запросило сроки для фигурантов дела движения «Нового величия». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, для трех фигурантов запросили реальные сроки. Ими стали Руслан Костыленков, которого просят приговорить к 7,5 года лишения свободы, Петр Карамзин — к 6,5 годам и Вячеслав Крюков — к шести годам.

Еще для четырех участников дела прокурор запросил условные сроки: Анна Павликова (четыре года), Дмитрий Полетаев (6,5 лет), Марии Дубовик (пять лет) и Максим Рощин (6,5 лет).

Слушание началось в Люблинском суде Москвы.

Десять участников «Нового величия» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали провокаторы из ФСБ и полиции.

Семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков в настоящее время находятся в СИЗО. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин остаются под домашним арестом. Сергей Гаврилов сбежал за рубеж.

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