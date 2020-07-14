Под Саратовом более 70 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Около 71 тыс. человек в городе Балаково Саратовской области из-за сильного ветра с грозами и ливнями остались без электроснабжения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей города Балаково (около 71 000 человек)», — заявили в министерстве.

В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Ликвидация последствий осадков находится на особом контроле Минэнерго.

Мощность отключения составила около 15 МВт.

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