В Волгоградской области загорелся магистральный газопровод
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Спасатели ликвидируют возгорание газопровода в районе одного из поселков в Волгоградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о том, что на территории Котельниковского муниципального района недалеко от поселка имени Ленина происходит горение на магистральном газопроводе», — говорится в сообщении.
Для тушения огня специалисты привлекли бульдозер, ведется посыпка грунта для недопущения распространения пожара.
Площадь возгорания в настоящее время составляет около 10 кв. м.
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