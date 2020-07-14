В Волгоградской области загорелся магистральный газопровод

Спасатели ликвидируют возгорание газопровода в районе одного из поселков в Волгоградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о том, что на территории Котельниковского муниципального района недалеко от поселка имени Ленина происходит горение на магистральном газопроводе», — говорится в сообщении.

Для тушения огня специалисты привлекли бульдозер, ведется посыпка грунта для недопущения распространения пожара.

Площадь возгорания в настоящее время составляет около 10 кв. м.

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