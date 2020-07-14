Суд в очередной раз продлил меру пресечения фигурантам дела «Нового величия»

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Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения фигурантам дела «Нового величия», сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 17 августа», — заявила судья.

Десять участников «Нового величия» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали провокаторы из ФСБ и полиции.

Семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков в настоящее время находятся в СИЗО. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин остаются под домашним арестом. Сергей Гаврилов сбежал за рубеж.

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