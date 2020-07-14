Следствие сообщило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила о появлении новых эпизодов в деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что эпизоды касаются легализации выкраденных через офшоры на Кипре денег.

Кроме того, следствие определило имена тех, кто являлся соучастниками преступлений. Среди них оказались экс-топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» Яна Балан, Оксана Роженкова и Руслан Власов, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

По словам Петренко, эти детали были установлены при расследовании первого дела в отношении Абызова.

Ранее стало известно, что Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

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