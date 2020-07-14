Навальный получил повестку на допрос по делу о клевете

Адвокат главы ФБК Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал о том, что его подзащитного вызвали на допрос по делу о клевете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрист отметил, что Навальный получил соответствующую повестку.

Других обстоятельств Кобзев не уточнил.

Ранее СК возбудил дело в отношении Алексея Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

По данным ведомства, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко.