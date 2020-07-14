В Москве школьник открыл стрельбу по балкону
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В Москве школьник открыл стрельбу по балкону из автомата, пишет РЕН.
Отмечается, что ситуация произошла на Ленинградском шоссе. Как позже сказал мальчик, он зарядил автомат пластмассовыми пулями и стрелял по балкону той квартиры, где никто не живет.
Школьник сделал пять выстрелов. Правоохранители проводят проверку.
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