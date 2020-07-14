Главред «КП» назвал домогательства в среде журналистов советской традицией

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Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин
Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Сексуальные домогательства в коллективах российских СМИ связаны с легкомысленным отношением к этой проблеме, считает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Нравы в журналистской среде в России гораздо более простые, чем в Европе и США. Домогательства у нас никогда не считались большим злом. Наша российская культура более легкомысленно относилась к этому. Такая традиция идет из советских времен — тогда считалось: есть начальник, есть подчиненная, так что это нормально, что начальник пристает», — заявил Сунгоркин «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что харассмент нужно порицать и пресекать, но на исправление ситуации потребуется время. «Думаю, мы должны пройти какой-то большой путь — 5-10 лет, чтобы начать уважать такого роды нормы», — считает главный редактор «Комсомолки».

Ранее в Twitter появились посты с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес действующих и бывших российских журналистов. В их числе оказались шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, ведущий «Дождя» Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.

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