Глава СЖР прокомментировал скандал с домогательствами в журналисткой среде

Обвинения в харассменте, предъявленные действующим и бывшим российским журналистам в Twitter, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев посчитал частью движения Me Too.

«Мне не кажется, что это какая-то спланированная кампания против журналистов. Вполне возможно, что это тренд, отголоски истории под названием Me Too, которая есть в разных странах мира», — заявил он «Газете.Ru».

Соловье рассказал, что 13 июля Международная федерация журналистов выпустила инструкцию, в которой редакторам СМИ рекомендовали создавать комиссию даже «в случае похотливого взгляда».

«Я не стал бы говорить, что я сторонник наказаний за похотливый взгляд. Но если существуют серьезные нарушения, связанные с харассментом, то, конечно, с этим надо разбираться. Взгляд — это перебор. По крайней мере, в нашей российской традиции. Человечество вообще перестанет размножаться, если за взгляды наказывать», — отметил Соловьев.

Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков, ведущий «Дождя» Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.

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