В Тульской области пересечена деятельность экстремистской организации

В Тульской области сотрудники МВД пересекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси», которая не признает распад СССР и образование РФ.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пр

Отмечается, что трое жителей региона организовали деятельность филиала данного объединения и вовлекали в нее новых участников.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время все подозреваемые задержаны.

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