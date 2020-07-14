В Нижегородской области подростки избили мальчика

В Сарове Нижегородской области десять подростков избили мальчика во дворе бывшей школы, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что в драке участвовали и девочки. Подростки все вместе били мальчика руками и ногами. О состоянии потерпевшего не сообщается.

По предварительным данным, избиение устроили дети из обеспеченных семей. ГУ МВД проводит проверку.

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