В Нижегородской области подростки избили мальчика
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В Сарове Нижегородской области десять подростков избили мальчика во дворе бывшей школы, пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что в драке участвовали и девочки. Подростки все вместе били мальчика руками и ногами. О состоянии потерпевшего не сообщается.
По предварительным данным, избиение устроили дети из обеспеченных семей. ГУ МВД проводит проверку.
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