Суд арестовал одного из подозреваемых в подготовке теракта в Ростовской области

Советский районный суд Ростова-на-Дону арестовал гражданина Таджикистана по обвинению в хранении оружия, мужчина также подозревается в подготовке теракта в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что он заключен под стражу до 10 августа.

По данным агентства, обвиняемый был членом ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), участники которой были задержаны в понедельник, 13 июля.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили в Ростовской области группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Главарь группы погиб при задержании, пытаясь напасть на силовиков. Остальные пять членов группы были найдены и задержаны в Ростове-на-Дону. Боевики планировали теракты в больницах и школах.

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