В России за сутки выявили 6 248 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 248, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 804 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 512 825.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 11 614. За минувшие сутки зафиксировано 175 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 739 947 случаев COVID-19.

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