В Монголии от бубонной чумы скончался подросток

В Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.

«Результат теста на ПЦР показал, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводятся слова представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла.

Отмечается, что подросток скончался по пути в больницу. За три дня до этого он съел сурка, которые часто переносят чуму. Окружение погибшего находится на карантине.

Ранее бубонной чумой заболели скотоводы в Баян-Нуре Внутренней Монголии (КНР), а также два человека в другом регионе на границе с Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зараженную чумой белку нашли в Колорадо

— Медведев обеспокоен бубонной чумой

— В Бурятии начали ловить сурков для сдерживания бубонной чумы