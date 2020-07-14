Большинство россиян готовы отказаться от копейки

Почти 80% россиян готовы отказаться от монет номиналом одна и пять копеек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Отмечается, что 42% поддерживают отказ от монеты, еще 37% не возражают против такого решения.

Тем не менее, 15% опрошенных категорически против вывода мелочи из обращения. Еще 38% россиян считают копейку национальным символом, 24% убеждены в ее полезности при расчете в магазинах и транспорте.

Как показывает опрос, копейкой в прошлом году расплачивались только 13% россиян, в этом — лишь 7%. Больше 60% опрошенных не использовали монетку несколько лет, а каждый пятый не смог вспомнить, когда последний раз держал ее в руках.

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