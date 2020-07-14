В Москве выписали еще 1012 пациентов, переболевших COVID-19

В Москве за минувшие сутки выписали еще 1012 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что общее число выздоровевших в столице достигло 165 966 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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