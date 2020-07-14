Москвичей ждет дождь с грозой во вторник
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Во вторник, 14 июля, в Москве ожидаются дожди с грозами, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет в пределах +19°C... +21°C, местами возможны сильный дождь и гроза. Ветер будет северный 5-10 м/c, местами порывы достигнут 20 м/c.
К вечеру погода не улучшится. Синоптики также прогнозируют дождь с грозой и температурой +15°C... +17°C.
Давление днем составит 741 мм рт. ст., а ночью — 736.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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