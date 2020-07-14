Склад пиломатериалов загорелся на площади 2 000 кв. м под Красноярском
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Пожар возник на складе пиломатериалов в Красноярском крае, рассказали в ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло на складе готовой продукции в 14 км от города Кодинска. К тушению пожара привлекли 35 человек и 8 единиц техники.
Согласно данным МЧС, локализовать пожар удалось спустя более шести часов. Также была снята угроза его распространения.
В настоящее время пожарные выполняют проливку горевших стройматериалов.
При пожаре никто не пострадал.
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