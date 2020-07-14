Склад пиломатериалов загорелся на площади 2 000 кв. м под Красноярском

Пожар возник на складе пиломатериалов в Красноярском крае, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на складе готовой продукции в 14 км от города Кодинска. К тушению пожара привлекли 35 человек и 8 единиц техники.

Согласно данным МЧС, локализовать пожар удалось спустя более шести часов. Также была снята угроза его распространения.

В настоящее время пожарные выполняют проливку горевших стройматериалов.

При пожаре никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме Новосибирска

— Превышение допустимого уровня вредных веществ выявили на месте пожара в Самаре

— В России ликвидировали 74 лесных пожара за сутки