Артиста балета убило молнией в Якутии

Артист оперы и балета Василий Кириллин скончался в Якутии в результате удара молнией. Об этом пишет SakhaLife со ссылкой на экс-главного балетмейстера Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К.Сивцева-Суорун Марию Сайдыкулову.

Артист умер, когда его везли в больницу после удара молнией.

«Да, к сожалению, это правда. Мне сказала его невеста», — сказала Сайдыкулова.

Подробности случившегося она не уточнила, однако призналась, что это известие заставило ее заплакать.

В театре рассказали, что парню было 23 года. Он выступал в международных гастролях театра в городах России и ближнего зарубежья.

«Светлый лицом и душой, скромный, трудолюбивый, даровитый Артист Василий Кириллин – таким он останется в нашей памяти… Похороны его пройдут на родине в Таттинском улусе», — говорится в сообщении театра.