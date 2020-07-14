Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме Новосибирска

В жилом многоквартирном доме Новосибирска обрушились перекрытия, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в здании по улице Владимирский спуск, 2. В МЧС уточнили, что потолочные перекрытия упали на втором этаже в комнате одной из квартир.

«Обрушились потолочные перекрытия на площади около 8 кв. м», — добавили в пресс-службе.

В результате случившегося погиб мужчина 1941 года рождения. Спасатели вытащили его тело из-под завалов. В настоящее время они продолжают работу и осматривают все перекрытия в доме. Устанавливается причина обрушения.

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