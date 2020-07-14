В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
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Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Китае составил восемь человек, сообщает Госкомздрав КНР.
У троих из числа новых случаев болезнь проявлялась в активной форме, а у пятерых она протекала бессимптомно. Отмечается, что все случаи являются ввозными.
Всего в Китае зарегистрировано 83 тыс. заболевших и 4,6 тыс. умерших.
В мире на сегодняшний день число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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