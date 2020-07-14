США расширили список смертельно опасных антисептиков

Почти 60 брендов антисептиков для рук попали в список американского регулятора как потенциально опасные для здоровья людей, сообщает телеканал CBS News.

На сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США появились 59 наименований антисептиков, которые производят 11 компаний. Большинство компаний (10) являются мексиканскими. Отмечается, что некоторые антисептики из списка уже отозваны или рекомендованы к отзыву.

Ведомство подчеркивает, что в таких антисептиках содержится метиловый спирт, а он может быть опасен для здоровья.

В последнее время участились случаи, когда взрослые и дети глотали санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта. Это приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту и смерть.

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