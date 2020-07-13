В Москве за сутки скончались 37 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом, число погибших достигло 4 205. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 230 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц почти 165 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что в Москве выявили 679 новых случаев коронавируса, скончались 25 пациентов. По информации столичного департамента здравоохранения, Москве смертность от COVID-19 в июне снизилась на 35% по сравнению с маем.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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