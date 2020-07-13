Главе отдела полиции в Курской области предъявили обвинение в госизмене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене бывшему начальнику ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрию Борзенкову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Борзенков обвиняется по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Источник не уточнил сути предъявленного обвинения и реакцию обвиняемого.

Ранее сообщалось о задержании Борзенкова. Он подозревается в шпионаже в пользу Украины. Согласно данным контрразведки, Борзенков сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины и передавал сведения, являющиеся государственной тайной.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент Борзенкова отстранили от службы, изъяли оружие и документы. Он арестован до 18 августа.

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