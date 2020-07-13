Россия отменяет обязательную изоляцию для прибывающих в страну

Обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию из других стран отменяется с 15 июля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

При въезде в страну необходимо предоставить справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции, указано в постановлении. Тест на коронавирус можно пройти и после приезда в Россию, сделать это необходимо в течение трех дней после прибытия.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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