Глава ВОЗ описал четыре сценария распространения COVID-19 в мире

В мире существует четыре основных сценария распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

Первый сценарий характерен для стран, которые были предупреждены о пандемии. Такие государства смогли взять ситуацию под контроль и не допустить крупных вспышек заболеваемости, отметил глава ВОЗ.

В странах, где наблюдается второй сценарий, фиксировались крупные вспышки инфекции, однако они были взяты под контроль.

По словам Гебрейесуса, государства с третьим сценарием распространения заболевания преодолели первый пик заболеваемости и начали отказываться от ограничительных мер, на фоне чего возник новый рост числа выявленных случаев COVID-19.

Четвертый же сценарий характерен для стран, где продолжается фаза интенсивной передачи вируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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