Сахалинский рыбак поймал 100-килограммовую акулу в реке

В Красногорске рыбак поймал в реке сельдевую акулу. Видео с уловом опубликовано на тематической странице в Instagram.

Судя по фотографиям, акула весит порядка 100 килограммов. Как утверждается, поймать ее удалось на обычный спиннинг.

Однако пользователи социальных сетей называют видео фейком и заявляют, что столь тяжелую рыбу поймать на спиннинг невозможно.

Как сообщает РЕН ТВ, специалисты допускают, что акула могла попасть в реку из-за сильных приливов.

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