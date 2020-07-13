Сахалинский рыбак поймал 100-килограммовую акулу в реке
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В Красногорске рыбак поймал в реке сельдевую акулу. Видео с уловом опубликовано на тематической странице в Instagram.
Судя по фотографиям, акула весит порядка 100 килограммов. Как утверждается, поймать ее удалось на обычный спиннинг.
Однако пользователи социальных сетей называют видео фейком и заявляют, что столь тяжелую рыбу поймать на спиннинг невозможно.
Как сообщает РЕН ТВ, специалисты допускают, что акула могла попасть в реку из-за сильных приливов.
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