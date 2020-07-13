Адвокат: Сафронов хочет сотрудничать со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов собирается сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, он и его подзащитный не станут отказываться от конструктивного взаимодействия со своими процессуальными оппонентами ради установления истины.

Сафронова обвиняют по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он не признал свою вину.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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