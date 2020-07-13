Площадь пожара на складе в Самаре выросла до 7,5 тыс. кв.м.
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Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Самаре выросла до 7,5 тысячи кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огонь прошел 10 тысяч кв. м., в настоящее время наблюдается очаговое горение на 7,5 тысячи кв.м., отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что склад загорелся на 2 тысячах кв.м., произошло обрушение кровли.
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