Завершился допрос Ивана Сафронова

Допрос советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России завершен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова.

Свою вину Сафронов не признал, рассказал представитель защиты. По словам Смирнова, его подзащитный «намерен сражаться».

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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