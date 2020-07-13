Статуя Венеры в Петергофе осталась без пальцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Вандалы сломали четыре пальца у статуи Венеры Медицейской в Петергофе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Инцидент произошел либо вечером 10, либо утром 11 июля, отметили в пресс-службе.

О произошедшем проинформировано российское министерство культуры, статуе предстоит реставрация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Неизвестные спилили православный крест в России

Вандалы разнесли почти полсотни могил на российском кладбище

Порвавшего картину Репина вандала просят приговорить к трем годам тюрьмы