Статуя Венеры в Петергофе осталась без пальцев
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Вандалы сломали четыре пальца у статуи Венеры Медицейской в Петергофе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.
Инцидент произошел либо вечером 10, либо утром 11 июля, отметили в пресс-службе.
О произошедшем проинформировано российское министерство культуры, статуе предстоит реставрация.
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