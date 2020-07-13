Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

На суде по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова капитан-механик судна «Самара» Антон Хабаров рассказал, как обнаружил останки аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хабаров сообщил, что 9 ноября его судна совершало рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала на борт был поднят серый мешок, перевязанный веревкой. После вскрытия мешка было обнаружено тело без конечностей.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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