СБУ не дала организовать выход Закарпатья из состава Украины

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки граждан в Закарпатской области, которые предприняли попытку устроить выход Закарпатья из состава страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, сотрудники спецслужбы добыли информацию, которая продемонстрировала факты «разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора». В соответствии с этим соглашением в 1920 году от Венгрии Украине отошел ряд территорий, в частности часть земель современной Закарпатской области. Оперативникам удалось выяснить, что представители иностранных организаций задействовали гражданина Украины для сбора подписей жителей этого региона в поддержку петиции об отмене условий данного договора.

«Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что участникам группы грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщили в пресс-службе.

В СБУ также заявили, что в настоящее время осуществляется проверка информации о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.